CBS: Трамп не исключает судебного иска к CNN

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает подачи судебного иска против новостного телеканала CNN. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS, излагая и комментируя высказывания главы американской администрации на приеме для сбора средств в пользу Республиканской партии США, устроенном 28 июня в его собственном отеле в Вашингтоне.

Мероприятие было закрытым для прессы, но, по словам CBS, аудиозапись выступления Трампа добыло и в пятницу же распространило сетевое издание The Intercept.

Согласно публикации, президент США в 40-минутной речи резко высмеивал CNN и нынешнее руководство канала во главе с президентом Джеффом Закером. Оно, на его взгляд, "позорно" испортило бренд своей телекомпании.

"Это реально нечестные люди, - сказал, в частности, Трамп. - Может, в суд на них подать? То есть это же сплошная липа, Джефф Закер, как я слышал, скоро уволится. Кошмарные люди". "Если здесь в аудитории есть юристы, считающие, что у нас хорошие основания для иска... Я вот как раз так считаю. Вот была бы потеха!" - добавил американский лидер.

CBS напоминает, что участие в приеме обходилось гостям в $35 тыс. на человека, а общий сбор в республиканскую партийную кассу должен был составить около $10 млн.