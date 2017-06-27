Трамп считает, что CNN следовало бы удалить не только нашумевшую статью про Россию

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник прокомментировал ситуацию с удалением телекомпанией CNN, ранее неоднократно публиковавшей материалы с критикой в его адрес, публикации о якобы начале расследования в связи со встречей американского и российского бизнесменов.
"Ого, CNN пришлось удалить материал про Россию, трем сотрудникам пришлось уволиться, - написал Трамп на своей странице в Twitter. - Но как насчет всех остальных лживых историй, которые они пишут? Фальшивые новости!".
Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017
Телекомпания CNN 22 июня опубликовала материал, в котором со ссылкой на источник утверждалось, что американский финансист Энтони Скарамуччи и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встречались 16 января 2017 года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В статье говорилось, что спецкомитет по разведке Сената Конгресса США начал расследование, чтобы выяснить, подавал ли Скарамуччи Дмитриеву надежды на скорое смягчение антироссийских санкций, введенных США в связи с событиями на Украине в 2014 году.
Впоследствии CNN удалила статью и принесла извинения американскому финансисту. В минувшее воскресенье информационный портал BuzzFeed сообщил, что руководство телеканала ужесточает правила публикаций материалов, связанных с Россией. Во вторник три сотрудника компании уволились в связи со скандалом.
В январе этого года ведущие американские СМИ сообщили, что избранный президент Дональд Трамп намерен назначить Скарамуччи, работавшего в прошлом в инвестиционном банке Goldman Sachs, своим советником по взаимодействию между администрацией и бизнесом в аппарате Белого дома. Финансист, как отмечалось в ряде публикаций, согласился занять данный пост. Назначение в итоге не состоялось.