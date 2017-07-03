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Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать для усиления давления на КНДР

Международная панорама
3 июля, 5:35 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, июля. /ТАСС

Лидеры двух стран также договорились провести трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник подтвердили намерение тесно сотрудничать для усиления давления на КНДР, в том числе на саммите "двадцатки" в Гамбурге. Об этом по итогам переговоров рассказал заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуда, передает агентство Kyodo.

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Саммит "двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Как ожидается, на нем Абэ и Трамп проведут личную встречу, одной из главных тем на которой может стать ситуация на Корейском полуострове. Кроме того, по словам Хагиуды, лидеры двух стран договорились провести трехстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня СБ ООН единогласно принял резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР. Документ предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые причастны к программам КНДР по разработке ядерного оружия и средств его доставки.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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