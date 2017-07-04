В Астане началось заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии

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АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана - началось в Астане. Главный вопрос - согласование границ зон деэскалации.
Сейчас представители России и Сирии проводят двустороннюю встречу.
Российскую делегацию на астанинских переговорах возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Сирийскую – постпред страны при ООН Башар Джаафари, в состав группы также входит сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.
На 5 июля ориентировочно после обеда по местному времени (плюс три часа по отношению к московскому времени) запланировано проведение пленарного заседания.