Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану на переговоры

Международная панорама
4 июля, 5:51 дата обновления: 4 июля, 6:19 UTC+3

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что глава делегации сирийской вооруженной оппозиции Мухаммед Аллюш не приехал на переговоры

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

СПЕЦПРОЕКТ

История фотографа на войне в Сирии: о людях и моментах, которые нельзя забыть

Что самое сложное для журналиста на войне — рассказывает фотограф ТАСС

"К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках Астанинского процесса, прибыли в Астану. В том числе и представители сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.

По его словам, 4 июля делегации проведут переговоры в двустороннем формате.
 
"Завтра планируется пленарное заседание", - пояснил представитель МИД.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, ранее возглавлявший делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, в этот раз не приехал на встречу.

"По моим данным, он не прибыл", - сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос об участии Аллюша в переговорах.

Глава МИД Казахстана затруднился сказать, кто теперь возглавляет делегацию сирийской вооруженной оппозиции.

"Под чьим руководством - это уже их внутреннее дело", - отметил он.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории.

Предваряют переговоры консультации представителей гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана - прим. ТАСС). Как отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, Москва рассчитывает на принятие целого пакета документов по зонам деэскалации в арабской республике.

Смотрите также

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии перед встречей в Астане

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в Астане

Глава МИД Казахстана: Астана не ведет переговоров об отправке войск в Сирию

МИД РФ: в работе над зонами деэскалации в Сирии остается ряд важных нюансов

Встреча по Сирии в Астане 4-5 июля будет посвящена концепции зон деэскалации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Страны
Сирия Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
2
Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в незаконном обналичивании 1 млрд рублей
3
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты
4
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
5
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
6
СМИ: один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в Тулузе
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама