Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану на переговоры

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АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.
"К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках Астанинского процесса, прибыли в Астану. В том числе и представители сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, ранее возглавлявший делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, в этот раз не приехал на встречу.
"По моим данным, он не прибыл", - сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос об участии Аллюша в переговорах.
Глава МИД Казахстана затруднился сказать, кто теперь возглавляет делегацию сирийской вооруженной оппозиции.
"Под чьим руководством - это уже их внутреннее дело", - отметил он.
Предваряют переговоры консультации представителей гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана - прим. ТАСС). Как отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, Москва рассчитывает на принятие целого пакета документов по зонам деэскалации в арабской республике.