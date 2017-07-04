Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану на переговоры

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции прибыла в Астану для участия в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках Астанинского процесса, прибыли в Астану. В том числе и представители сирийской вооруженной оппозиции", - информировал Жайнаков.

По его словам, 4 июля делегации проведут переговоры в двустороннем формате. "Завтра планируется пленарное заседание", - пояснил представитель МИД. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш, ранее возглавлявший делегацию сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане, в этот раз не приехал на встречу. "По моим данным, он не прибыл", - сказал Абдрахманов, отвечая на вопрос об участии Аллюша в переговорах. Глава МИД Казахстана затруднился сказать, кто теперь возглавляет делегацию сирийской вооруженной оппозиции. "Под чьим руководством - это уже их внутреннее дело", - отметил он. Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории.

Предваряют переговоры консультации представителей гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана - прим. ТАСС). Как отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, Москва рассчитывает на принятие целого пакета документов по зонам деэскалации в арабской республике.