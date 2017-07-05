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Американский конгрессмен: заявление лидеров России и Китая по КНДР может принести пользу

Международная панорама
5 июля, 2:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

При этом член комитета по иностранным делам Палаты представителей Джералд Коннолли отметил, что нельзя надеяться на согласие США приостановить проведение совместных военных учений с Южной Кореей

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Совместное заявление лидеров России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове похвально и может принести пользу. Однако надеяться на согласие США приостановить проведение совместных военных учений с Южной Кореей нельзя. Такое мнение высказал во вторник в эфире телекомпании CNN член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Джералд Коннолли (демократ от штата Вирджиния).

Россия и Китай нужны США

"Я настроен пессимистично и считаю, что на данный момент Северная Корея не остановит свою ядерную программу. Единственное, что может сработать, - это сочетание кнута и пряника. В последнее время мы [США] пробовали только кнут, и это не помогло", - отметил конгрессмен. Он убежден, что международному сообществу необходимо предложить Пхеньяну "что-то в обмен на замораживание ядерной программы". "Нам нужны Китай и Россия, чтобы взаимодействовать в этом направлении", - констатировал Коннолли.

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Американский конгрессмен приветствует совместное заявление лидеров КНР и РФ, хотя считает одно из их предложений неприемлемым для Вашингтона. "Я был рад услышать, что они заговорили об этом. Но пока что конкретных действий было не так уж много. Президент Путин предложил прекратить военные маневры США [с Республикой Кореей], откровенно говоря, такой вариант обойдется США слишком дорого и неприемлем для нас", - утверждает демократ.

Военная сила - не вариант

Он считает, что президент США Дональд Трамп не должен прибегать к военной силе в отношении КНДР. "Я так не думаю. Если угроза [со стороны Пхеньяна] имеется на самом деле, то нельзя исключать никакие варианты действий. Но в Сеуле с пригородами проживают 25 млн человек, а столица Южной Кореи расположена так же близко к Демилитаризованной зоне, как [американский] аэропорт Даллеса к Вашингтону", - пояснил конгрессмен, добавив, что "времени защитить Сеул от неизбежного ответного удара не будет, а второй на очереди станет Япония".

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"Воинственная риторика, раздающаяся из Белого дома, только усугубляет ситуацию, так как обостряет напряженность и, похоже, заставляет Ким Чен Ына играть ва-банк в плане ядерной и ракетных программ", - предупредил Коннолли.

О совместном заявлении

В совместном заявлении лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятом на фоне прошедших в ночь на вторник испытаний КНДР ракеты "Хвансон-14", диалог и консультации названы единственным путем урегулирования вопросов безопасности на Корейском полуострове.

В Москве разделяют общую обеспокоенность международного сообщества ракетными испытаниями, однако подчеркивают необходимость комплексного решения проблем безопасности на Корейском полуострове. Предлагаемый Россией план действий предусматривает добровольное "замораживание" сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности со стороны КНДР и совместных военных учений со стороны США и Южной Кореи - при параллельном возобновлении переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации.

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Ракетные запуски в КНДР Визит Си Цзиньпина в Москву Ситуация на Корейском полуострове
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