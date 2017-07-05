Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Видеоролик, на котором Дональд Трамп будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN вместо лица, стало самым популярным твитом президента США. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP).

Оно ссылается на информацию, полученную от компании-оператора сети микроблогов Twitter. Согласно этим данным, с утра 2 июля по утро 5 июля этим видео поделились с друзьями более 340 тысяч пользователей. По данному показателю второе место занимает пост Трампа, размещенный в день выборов в США 8 ноября 2016 года: "Сегодня мы сделаем Америку снова великой!"

Самого Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунты подписаны более 33 млн человек, на официальный президентский аккаунт - 19 млн.

#FraudNewsCNN #FNN pic.twitter.com/WYUnHjjUjg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 July 2017

В воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, поставив к нему хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и #FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). CNN удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который является автором скандального видеоролика, спровоцировавшего волну возмущения. Во вторник телекомпания сообщила, что этот человек принес извинения.

Оригиналом видео является датированная 2007 годом запись передачи WrestleMania, известной своими постановочными боями. Трамп тогда "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На выложенном президентом видео логотип телеканала CNN был нанесен как раз на лицо Макмэна.