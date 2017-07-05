Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter

Международная панорама
5 июля, 22:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

С утра 2 июля и по утро 5 июля этим видео поделились более 340 тысяч пользователей, сообщило агентство AP

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Видеоролик, на котором Дональд Трамп будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN вместо лица, стало самым популярным твитом президента США. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press (AP).

Оно ссылается на информацию, полученную от компании-оператора сети микроблогов Twitter. Согласно этим данным, с утра 2 июля по утро 5 июля этим видео поделились с друзьями более 340 тысяч пользователей. По данному показателю второе место занимает пост Трампа, размещенный в день выборов в США 8 ноября 2016 года: "Сегодня мы сделаем Америку снова великой!"

Самого Трампа можно считать одним из наиболее известных пользователей Twitter. На его аккаунты подписаны более 33 млн человек, на официальный президентский аккаунт - 19 млн.

В воскресенье Трамп выложил в Twitter смонтированное видео, поставив к нему хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и #FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). CNN удалось установить личность пользователя популярного онлайн-портала Reddit, который является автором скандального видеоролика, спровоцировавшего волну возмущения. Во вторник телекомпания сообщила, что этот человек принес извинения.

Оригиналом видео является датированная 2007 годом запись передачи WrestleMania, известной своими постановочными боями. Трамп тогда "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном. На выложенном президентом видео логотип телеканала CNN был нанесен как раз на лицо Макмэна.

Смотрите также

CNN: автор видео, на котором Трамп "избивает" телеканал, принес извинения

Сенатор Круз считает незаконным разглашение имени создателя скандального видео с Трампом

Комитет защиты журналистов опасается нападений на работников СМИ из-за видео Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter
3
Киев настаивает на возвращении к линии соприкосновения в Донбассе 2014 года
4
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в Москве
5
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
6
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
7
На Ярославском направлении МЖД поезда ходят с увеличенным интервалом
Темы дня
Реклама