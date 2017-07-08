Меркель заявила, что самым решительным образом осуждает протесты в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель осуждает беспорядки в Гамбурге, где в субботу завершился саммит G20. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам работы G20.

"Я самым решительным образом осуждаю насилие", - сказала канцлер. "Тот, кто предпринимает подобные действия, действует против нашего демократического порядка", - указала Меркель.

Глава правительства пообещала помощь людям, пострадавшим во время протестов. Она сообщила, что уже обсудила с министром финансов Вольфгангом Шойбле этот вопрос. "Мы изучим, как вместе с ганзейским городом Гамбург можем помочь жертвам насилия в вопросе преодолении ущерба", - сказала Меркель.

По ее словам, полицейская операция в Гамбурге "была тщательно спланирована". "Слепое насилие неприемлемо", - подчеркнула канцлер.

Теневой банковский рынок

Меркель по итогам саммита также заявила, что страны G20 намерены усилить борьбу с теневым банковским рынком.

"Особенно важно, чтобы мы с частью теневого банковского рынка усилили систематическую работу," - сказала она, отметив при этом, что за последнее десятилетие в целом удалось стабилизировать мировую финансовую систему.

Об отношениях Путина и Трампа

Меркель выразила надежду, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа создаст основу для их дальнейших прочных отношений. Как она отметила в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, сохранение хороших и искренних контактов между Россией и Соединенными Штатами идет на пользу всем сторонам.

"Мы рады, что разговор длился долго, я надеюсь, что из этого могут вырасти прочные отношения", - сказала она. "Я всегда придерживаюсь мнения, что нужно говорит друг с другом, а не друг о друге", - добавила Меркель.

По ее словам, "есть проблемы, которые Россия и Соединенные Штаты могут решить только сообща, будь то вопросы, связанные с Сирией, разоружением или тема КНДР, которая также обсуждалась". "Что касается КНДР, то тут потребуются, без сомнения, все игроки - Китай, Япония, Южная Корея, - заметила она. - Но во благо всех сторон - сохранение хороших и искренних контактов между Россией и США".

Парижское соглашение

Канцлер ФРГ сказала, что не верит в возвращение США к Парижскому соглашению по климату. "Этот оптимизм я не разделяю", - сказала она, отвечая на вопрос о том, согласна ли она с высказываниями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после переговоров с Дональдом Трампом.

О курдских регионах Ирака

По словам Меркель, Германия выступает против независимости курдских регионов Ирака, они должны оставаться частью страны. "Я выступаю за то, чтобы курдские регионы оставались частью Ирака, - сказала она. - Это условие для той поддержки, которую мы оказываем".

О нормандском формате

По итогам саммита Ангела Меркель также заявила, что на встрече с президентами России и Франции обсуждала будущее нормандского формата, работающего над урегулированием ситуации на Украине. Она при этом не уточнила, шла ли речь о его изменении.

"Мы с Эмманюэлем Макроном смогли сегодня утром с Владимиром Путиным поговорить о будущем нормандского формата", - сказала глава германского кабмина.

По словам Меркель, страны нормандского формата договорились о телефонном разговоре, но дата пока не определена. "Мы договорились согласовать дату телефонного переговоров в нормандском формате, мы остаемся в рамках формата" - сказала она, отметив, что стороны "во время переговоров не приукрашивали ситуацию".

Накануне после переговоров Путина с Трампом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал журналистам, что на встрече двух лидеров не обсуждалось изменение состава "нормандской четверки". При этом Москва и Вашингтона условились о создании двустороннего канала взаимодействия по Украине.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В феврале 2015 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.

Тем не менее в СМИ постоянно появляются сообщения о возможности расширения нормандского формата за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США.