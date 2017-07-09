Мадуро призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу после выхода из тюрьмы одного из ее лидеров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал решение Верховного суда о переводе одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса из тюрьмы под домашний арест и призвал своих политических оппонентов возобновить диалог. Соответствующее заявление лидер сделал в субботу, выступая перед своими сторонниками.

"Я вновь выдвигаю предложение и призываю начать общенациональный политический диалог, чтобы достичь соглашения, которое подпишут все стороны", - сказал он на мероприятии, которое транслировалось через приложение Periscope. По мнению президента, в переговорах должны участвовать посредники из пяти стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств.

Мадуро также заявил, что "подчиняется решению Верховного суда [о переводе Лопеса], и, более того, поддерживает его", несмотря на серьезные разногласия с оппозиционером. "Хотелось бы, чтобы это решение было понято, и господин Л. Л. направил стране послание об исправлении и мире", - добавил он.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в субботу также прокомментировал перевод Лопеса. Как сообщило AVN (Венесуэльское агентство новостей), он назвал случившееся результатом "национального диалога и усилий президента Николаса Мадуро по сохранению мира".

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил массовыми антиправительственными акциями в Венесуэле в 2014 году. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы. В субботу стало известно, что Верховный суд принял решение перевести осужденного из тюрьмы под домашний арест в связи с имеющимися у него проблемами со здоровьем.

С начала апреля текущего года в Венесуэле идут крупные акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения высшей судебной инстанции, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли не менее 90 человек, ранения получили около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.