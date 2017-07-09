СМИ: США следует пересмотреть политику обеспечения безопасности Южной Кореи

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ПХЕНЬЯН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует "пересмотреть обязательства по обеспечению безопасности Южной Кореи". Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, который опубликован в воскресенье в центральной газете КНДР "Нодон синмун".
На взгляд его авторов, после окончания Корейской войны 1950-1953 годов "у США нет никаких оснований для продолжения такой политики". Поэтому, считают в Пхеньяне, Вашингтону "необходимо поэтапно пересмотреть обязательства по обеспечению безопасности [Республики Корея] и вывести свои войска с юга Корейского полуострова".
Согласно комментарию, после вывода американских войск из Южной Кореи, "США будут исключены из списка мишеней для северокорейской атаки".
"Если американская администрация откажется от вмешательства в проблемы Корейского полуострова, то Вашингтону уже не нужно будет опасаться ракетного удара КНДР по континентальной части США", - утверждает ЦТАК.
В Республике Корея насчитывается 28,5 тыс. военнослужащих США. Присутствие там американских войск стало наследием трехлетнего вооруженного конфликта на полуострове, завершившегося подписанием соглашения о временном перемирии. В итоге формально КНДР и США остаются в состоянии войны. Неоднократные предложения Пхеньяна о подписании мирного договора вместо соглашения о перемирии в Вашингтоне не вызвали положительной реакции.