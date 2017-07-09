Минобороны КНР: Пекин прекратил контакты с КНДР по военной линии

СИНГАПУР, 9 июля. /ТАСС/. Китай свел к нулю многочисленные контакты с КНДР по военной линии. Об этом в интервью телеканалу Channel News Asia заявил руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности министерства обороны КНР Чжоу Бо. Фрагменты беседы были показаны в воскресенье.

"В прошлом действительно у нас было много контактов и обменов. Но сейчас все контакты [между вооруженными силами] сведены к нулю, - отметил он. - Думаю, это отражает общие изменения в двусторонних отношениях, причины которых известны всем".

По его словам, Пекин "проявляет солидарность с международным сообществом по вопросу о необходимости соблюдения резолюций ООН [в отношении Пхеньяна]". Одновременно, добавил Чжоу, Китай "предельно ясно доносил до Северной Кореи свою позицию о том, что именно в ее интересах начать процесс денуклеризации Корейского полуострова и обеспечить безопасность в регионе". Правда, сейчас "ситуация выглядит очень хаотичной из-за многих факторов, в том числе из-за размещения на Юге [противоракетных] комплексов THAAD и проведения Севером ракетных испытаний", признал он.

Глава центра выразил надежду, что в конечном итоге решение всех этих проблем будут найдены. Представитель минобороны указал, что "в КНДР хотят прямых контактов с США, а Китай пытается помочь с этим". В качестве примера он привел механизм шестисторонних переговоров, проводившихся в Пекине, участие в которых принимали также представители России, Республики Корея и Японии.

О странах Юго-Восточной Азии

Пекин, по словам Чжоу Бо, уверен, что государства Юго-Восточной Азии (ЮВА) не видят военный угрозы со стороны Китая.

"Страны ЮВА уже или еще планируют приобретать вооружение у Китая, и если бы они видели в нас угрозу, то разве стали бы заключать подобные сделки", - отметил руководитель Центра, добавив, что "разве возможно покупать оружие у своего врага". Чжоу напомнил, что, например, во время недавнего визита в КНР премьер-министра Малайзии Наджиба Разака речь зашла о поставках китайских кораблей.

Между тем, согласно проведенным недавно опросам общественного мнения, около 91% филиппинцев и 83% вьетнамцев выразили обеспокоенность территориальным спорам с Пекином в Южно-Китайском море, что может привести к вооруженном конфликту. Отвечая на соответствующий вопрос, глава Центра сказал, что "понимает озабоченность небольших стран". "Но мы не используем военную силу против кого бы то ни было", - подчеркнул Чжоу.

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств АСЕАН - Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами - относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). КНР активизировала работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных территорий. В частности, как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное предназначение, - военный аэродром, морская база и прочее.

В Пекине подобные обвинения отрицают, заявляя, что эта деятельность носит исключительно мирный характер.

О США в АТР

Китай не верит, что Соединенные Штаты когда-либо покинут Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

"Не понятно, почему Вашингтон считает, что Пекин хочет, чтобы они покинули Азию? Совершенно логично, что США в действительности являются государством АТР, часть этой страны имеет выход в Тихий океан", - отметил представитель минобороны.

КНР, по его словам, "не будет проявлять агрессию в отношении США". Страна "не намерена занимать так называемый вакуум, который может образоваться после ухода США из региона, поскольку они никогда не уйдут", - отметил глава Центра.

"Конечно, - продолжил он, - Китай становится сильнее, но если посмотреть на отношения с Соединенными Штатами, то вряд ли найдется пример наступательной стратегии с нашей стороны, мы всегда занимаем оборонительные позиции".