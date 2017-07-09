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Депутат: Brexit может провалиться из-за разногласий внутри двух ведущих британских партий

Международная панорама
9 июля, 15:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июля. /ТАСС

Один из главных претендентов на пост лидера "Либеральных демократов" Винс Кейбл отметил, что вопрос продолжения членства Великобритании в ЕС может возникнуть вновь

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ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза может не состояться на фоне глубоких разногласий по этому вопросу внутри правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партий. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си депутат Палаты общин и один из главных претендентов на пост лидера партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл.

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"Я начинаю думать, что Brexit может никогда не произойти. Я думаю, что проблемы настолько огромны, разногласия внутри двух крупнейших партий очень серьезны. Я вижу сценарий, при котором этого не произойдет", - сказал он, добавив, что его единомышленники готовы сотрудничать в парламенте с консерваторами и лейбористами, выступающими против Brexit, чтобы сорвать планы премьер-министра Терезы Мэй по прекращению членства страны в сообществе.

Кейбл отметил, что ухудшение ситуации в экономике может сыграть свою роль в реализации Brexit, поскольку никто из британцев "не голосовал за то, чтобы стать беднее".

"Полагаю, что вопрос продолжения членства (в ЕС) возникнет вновь", - указал политик, подчеркнув, что в случае его победы в лидерской гонке, "Либеральные демократы" будут настаивать на проведении второго референдума о целесообразности членства Великобритании в ЕС.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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