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Хейли: вектор отношений между США и КНР станет ясен в ближайшее время

Международная панорама
9 июля, 18:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, июля. /ТАСС

Постпред США при ООН отметила, что встреча американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином "была очень важной и очень своевременной"

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Вектор развития отношений между США и КНР станет ясен в самое ближайшее время. Об этом заявила в показанном в воскресенье интервью телекомпании CNN постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя состоявшуюся на саммите G20 встречу между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам постпреда, данная встреча "была очень важной и очень своевременной". "Думаю, в ближайшие несколько дней станет ясно, что будет происходить и какими будут наши отношения, - отметила Хейли. - Вы также увидите, как будут вести себя США".

При этом Хейли подчеркнула, что американская сторона даст соответствующий ответ КНР, если Пекин не поддержит резолюцию, которую США готовят в ответ на ракетный запуск 4 июля в КНДР. Вашингтон считает, что тогда Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Если КНР "не согласится с этим [проектом резолюции], то президент [США Дональд Трамп], как он четко заявил, намерен изучить торговые отношения с Китаем", указала постпред. Говоря при этом о возможном ответе на дестабилизирующие действия КНДР, Хейли также повторила, что Трамп рассматривает "все варианты" противодействия Пхеньяну.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. В Пентагоне также пришли к выводу, что ракета была межконтинентальной. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технико-технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

5 июля Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции в отношении этой страны. Трамп в последние дни в своем микроблоге в Twitter неоднократно критиковал Китай за недостаточно сильное давление на КНДР.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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Си Цзиньпин Хейли, Никки Трамп, Дональд
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