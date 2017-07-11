Sky: официальный визит Трампа в Великобританию состоится в 2018 году

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится в 2018 году. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на информацию, которую он получил от высокопоставленных источников в британском правительстве.

При этом собеседники телеканала не исключили, что глава американской администрации еще до этого момента нанесет неофициальный визит в Соединенное Королевство, где он владеет двумя курортами при гольф-клубах на территории Шотландии.

По информации источников Sky News, точные сроки визита также могут зависеть от того, как долго еще Тереза Мэй, чьи политические позиции после июньских всеобщих выборов существенно ослабли, пробудет на посту премьер-министра Великобритании.

Глава британского правительства стала первым зарубежным лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Трампа. Во время январского визита в Вашингтон, Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение прибыть в Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей общественности, поскольку никогда ранее президенты США не совершали визитов подобного статуса в самом начале своего правления. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь, подписали 1,85 млн человек.

После этого было принято решение отложить данный визит на неопределенный срок - по крайней мере до осени, а теперь, судя по информации телеканала, и до следующего года.