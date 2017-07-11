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Sky: официальный визит Трампа в Великобританию состоится в 2018 году

Международная панорама
11 июля, 11:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июля. /ТАСС

Высокопоставленные источники в британском правительстве не исключили, что президент США до этого совершит и неофициальный визит в Великобританию, где владеет двумя курортами

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ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию состоится в 2018 году. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на информацию, которую он получил от высокопоставленных источников в британском правительстве.

При этом собеседники телеканала не исключили, что глава американской администрации еще до этого момента нанесет неофициальный визит в Соединенное Королевство, где он владеет двумя курортами при гольф-клубах на территории Шотландии.

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По информации источников Sky News, точные сроки визита также могут зависеть от того, как долго еще Тереза Мэй, чьи политические позиции после июньских всеобщих выборов существенно ослабли, пробудет на посту премьер-министра Великобритании.

Глава британского правительства стала первым зарубежным лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Трампа. Во время январского визита в Вашингтон, Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение прибыть в Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце. Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей общественности, поскольку никогда ранее президенты США не совершали визитов подобного статуса в самом начале своего правления. В частности, петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь, подписали 1,85 млн человек.

После этого было принято решение отложить данный визит на неопределенный срок - по крайней мере до осени, а теперь, судя по информации телеканала, и до следующего года.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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