Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил отложить государственный визит в Соединенное Королевство на неопределенный срок. Глава Белого дома сообщил это в телефонном разговоре премьер-министру Терезе Мэй, пишет британская газета The Guardian.

По информации издания, причиной такого решения стали опасения американского лидера о негативной реакции британского общества на его приезд. Разговор между двумя лидерами, по словам одного из советников премьер-министра королевства, "состоялся в последние недели", при этом Мэй была удивлена таким заявлением Трампа.

Мэй в январе этого года пригласила Трампа посетить Великобританию с государственным визитом через семь дней после его инаугурации, лично приехав для этого в Вашингтон, став таким образом первым иностранным лидером, который встретился с новым президентом США в Белом доме. Позднее на сайте британского парламента была размещена петиция с требованием отмены госвизита президента США, которую поддержали 1,86 млн британцев, после чего депутатам Палаты общин пришлось принять ее к рассмотрению, однако голосование по ней не проводилось. В свою очередь британский МИД заявил, что визит состоится, несмотря на протесты.

По данным британских СМИ, изначально приезд Трампа в Великобританию планировался на июнь, затем визит был перенесен на осень. В этом месяце мэр Лондона Садик Хан предложил отменить госвизит американского президента в Великобританию. Причиной такого заявления стал ряд сообщений в Twitter, в которых американский лидер раскритиковал градоначальника за высказывания после терактов в британской столице.