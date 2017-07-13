ЕК подает иск на Польшу в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подает иск на Польшу в Европейский суд юстиции в связи с вырубкой деревьев в Беловежской пуще. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Еврокомиссия подает иск на Польшу в суд ЕС и просит принять временные меры для прекращения вырубки деревьев в одном из последних оставшихся первобытных лесов Европы", - отмечается в нем.

В настоящее время в Польше продолжается скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. Власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Как информировало государственное лесничество Польши, с 2012 года, когда было замечено массовое появление в Беловежской пуще жука-короеда, было вырублено около 157 тыс. зараженных деревьев. С начала текущего года лесорубы ликвидировали более 2,8 тыс.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 5 июля призвал власти Польши прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще, которая является одним из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.