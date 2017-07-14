Организатор обстрела с воздуха Верховного суда Венесуэлы появился на марше в Каракасе

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ТАСС, 14 июля. Мятежный офицер Оскар Перес, находящийся в розыске, в четверг объявился на марше в память о погибших участниках протеста в Каракасе. Об этом сообщила газета El Nacional.
Он сделал короткое заявление о намеченном на это воскресенье так называемом народном референдуме, после чего скрылся на мотоцикле. "16 июля мы проведем референдум, а 18 июля окончательно займем улицы", - цитирует издание Переса.
На плебисците граждан спросят, отвергают ли они созыв предложенной президентом Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи. У них спросят требуют ли они от вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года. Во время референдума также выяснят согласны ли люди с обновлением ветвей власти и созданием правительства национального единства после выборов.
С борта вертолета, управляемого Пересом, 27 июня были обстреляны здания Верховного суда и МВД в Каракасе. Сведений о пострадавших не поступало.
Мадуро назвал случившееся "террористической атакой" и отправил спецподразделения на поиск ее организаторов и участников. Вскоре властям удалось обнаружить угнанное воздушное судно, принадлежащее полиции, на севере штата Варгас в районе побережья.