Президент Южной Осетии назвал Россию миротворцем по духу

ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Россия по своему духу и содержанию является миротворцем, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на митинге, посвященном 25-летию ввода миротворцев в Южную Осетию.

"Вы видите, как благодаря Российской Федерации налаживается жизнь, республика развивается, строятся объекты социального характера, развивается экономика. И это говорит о том, что Россия по духу своему, по своему внутреннему содержанию всегда являлась и является миротворцем", - обратился глава государства к военным 4-й российской военной базы.

"Сегодня ваши коллеги, ваши боевые товарищи такой же мир обеспечивают в Сирии и во многих точках нашей планеты", - отметил президент.

По его мнению, Россия не дала уничтожить народ Южной Осетии. Бибилов считает, что Южная Осетия доказала, что является миролюбивым государством.

"И стратегическое партнерство с Российской Федерацией никому больше не даст возможность подумать о силовом решении вопросов, характерном для стран, которые в своей работе, в своей деятельности избрали фашистские настроения. Здесь будет мир, и этот мир мы с вами будем беречь", - заключил глава государства, поблагодарив всех, кто участвовал в миротворческой миссии с 1992 по 2008 год.

Бибилов заявил, что российские военные и спасатели предотвратили гуманитарную катастрофу в Южной Осетии.

По его словам, миротворцы ценой своей жизни сделали все для того, чтобы в 1992 году через месяц после подписания Дагомысского (или Сочинского) соглашения в Южную Осетию пришел мир. "В течении этого месяца было уничтожено очень много гражданского населения. Именно миротворцы тогда под политическим руководством Сергея Шойгу обеспечили мир. 25 лет - это срок, когда в сердцах людей начала появляться искра надежды на спокойную жизнь, и в течение 16 лет, вплоть до 2008 года, Южная Осетия жила спокойно", - сказал глава государства.

Он рассказал, что в это время люди почувствовали вкус спокойной жизни и республика начала развиваться. "Но с приходом к власти неофашиста Саакашвили все перевернулась. С 2004 года, в 2006-м и - уже апогей - 2008 году Южная Осетия опять была на грани уничтожения. И опять таки, Вооруженные силы РФ, которые принудили Грузию к миру, и МЧС, что символично, руководителем опять является Сергей Кужугетович, предотвратили гуманитарную катастрофу, которая нависла над республикой Южная Осетия", - подчеркнул Бибилов.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военными в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель ГКЧС (Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - прим. ТАСС) России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военные. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.