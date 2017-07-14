Пентагон заявил о ликвидации главаря ячейки ИГ в Афганистане

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. ВС США ликвидировали главаря ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане Абу Сейида. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя Пентагона Даны Уайт.

По ее сведениям, операция по уничтожению боевика была проведена 11 июля в афганской провинции Кунар на востоке страны.

"Эмир "ИГ в Хорасане" (включает Иран, Центральную Азию, Пакистан и Афганистан) Абу Сейид убит в результате нанесения авиаудара по штаб-квартире группировки в провинции Кунар 11 июля", - пояснила Уайт. Она подчеркнула, что в ходе операции были также ликвидированы и находившиеся с главарем боевики.

Таким образом, в течение одного года "ИГ в Хорасане" трижды лишилась своих главарей. Хафиз Сейид Хан был убит в июле 2016 года, а Абдул Хасиб - во время американо-афганской спецоперации в апреле этого года.