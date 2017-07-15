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Экс-помощник Трампа заявил, что не слышал упоминаний о РФ в ходе избирательной кампании

Международная панорама
15 июля, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июля. /ТАСС

Майкл Капуто сказал это после выступления на закрытых слушаниях в Конгрессе, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве РФ в ход президентских выборов

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ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник избирательного штаба Дональда Трампа Майкл Капуто никогда не слышал связанных с Россией разговоров за все время работы на данной должности. Об этом Капуто заявил журналистам по завершении выступления в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США на закрытых слушаниях, посвященных рассмотрению утверждений о вмешательстве России в ход прошлогодних американских президентских выборов.

"Сегодня я провел время перед членами комитета, распространяясь о том факте, что у меня не было контактов с россиянами, и что я никогда не слышал, чтобы кто-то в избирательном штабе Трампа говорил с россиянами", - подчеркнул Капуто. Согласно изложенной им информации, пока он трудился на избирательную кампанию Трампа, никто его не спрашивал о прежнем опыте работы в России. По словам Капуто, перед спецкомитетом по разведке нижней палаты Конгресса он выступил добровольно. При этом бывший представитель избирательного штаба Трампа отметил, что в его с женой адрес в последнее время поступали угрозы расправы.

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"С того момента, как <...> Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры и до дня [его] инаугурации, я, насколько мне известно, никогда не говорил о его избирательной кампании с кем-либо, кто был бы хоть отдаленно связан с российским правительством. Я никогда не говорил о своих российских контактах с каким бы то ни было представителем избирательного штаба. Я, разумеется, не слышал разговоров о сговоре с Россией или какой-то другой страной", - говорится во вступительном слове Капуто, обнародованном по завершении слушаний. Он заверил, что с 2004 года не имеет "российских клиентов" и "российских источников дохода".

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа. Как сообщал телеканал CNN, Капуто ранее жил в России, где, в частности, работал на представительство американского Агентства международного развития, входящего в структуру Госдепартамента. По сведениям телекомпании, он также работал в качестве консультанта российского холдинга "Газпром-Медиа".

Как рассказал каналу сам Капуто, в 1994 году власти США отправили его как политтехнолога в Россию, чтобы помочь "молодому правительству страны выработать нормы избирательного права". По его словам, если прибегнуть к помощи языка, которым пользуются нынешние американские власти, то можно сказать, что администрация Билла Клинтона послала его в Россию, "чтобы вмешаться в <...> [российские] выборы".

Через год Капуто уволился с американской госслужбы и открыл в Москве пиар-кампанию, чтобы помогать западным фирмам вести бизнес в России. Он также консультировал штаб президента России Бориса Ельцина, когда тот переизбирался на посту главы государства, сообщает CNN. В 2000 году Капуто вернулся в США.

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