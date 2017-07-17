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Посол ОАЭ в США назвал ложью статью Washington Post о кибератаке на информагентство Катара

Международная панорама
17 июля, 9:12 UTC+3 ТАСС

Юсеф аль Отайба также подчеркнул, что Катар является страной, "спонсирующей, поддерживающей и обеспечивающей возможность для деятельности экстремистов"

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ТАСС, 17 июля. Информация в статье американской газеты The Washington Post (WP) о том, что кибервзлом систем государственного Информационного агентства Катара в конце мая был организован Объединенными Арабскими Эмиратами, не имеет ничего общего с действительностью. Такое заявление в понедельник сделал посол ОАЭ в США Юсеф аль Отайба.

"Публикация WP ложна. ОАЭ никоим образом не замешаны в якобы имевшей место хакерской атаке, описанной в статье", - написал глава дипмиссии на странице посольства в Twitter, отметив, что Катар является страной, "спонсирующей, поддерживающей и обеспечивающей возможность для деятельности экстремистов".

Ранее в Катаре неоднократно заявляли, что сайт госагентства был взломан, однако до сих пор не представили результаты собственного расследования. Основной версией разведки считается сценарий, при котором ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет совместными усилиями организовали хакерскую атаку.

Предполагаемый взлом

О взломе сайта Информационного агентства Катара (QNA) было объявлено 24 мая. На портале был размещен текст якобы выступления главы государства шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, в котором, в частности, эмир назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

На сайте агентства также появилось заявление якобы МИД страны об отзыве послов эмирата из пяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ.

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Спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными.

Позднее четыре страны сформулировали 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный при посредничестве Кувейта ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". В связи с этим бойкотирующие Катар страны приняли решение продолжить оказание политического и экономического давления на Доху, пока она не изменит свою политику.

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