Французский Сенат приступит к рассмотрению законопроекта о борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Сенат Франции приступит к рассмотрению проекта закона о внутренней безопасности страны и борьбе с терроризмом. Подготовленный правительством документ в случае одобрения позволит внести на постоянной основе во французское законодательство ряд тех антитеррористических мер, которые ранее принимались временно и только в рамках чрезвычайного положения, введенного в республике после терактов в Париже в 2015 году.

Как пояснил официальный представитель кабинета министров Франции Кристоф Кастанер, "правительство стремится выйти из режима ЧП, но в то же время приспособить юридический арсенал страны к тому, чтобы вести борьбу против терроризма в рамках общего права".

На рассмотрение Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) законопроект должен поступить в среду, 19 июля.

Основные инициативы законопроекта

По словам главы МВД Франции Жерара Колона, новый закон предусматривает "несколько ключевых мер, которые станут балансом между необходимостью соблюдения безопасности и защитой прав и свобод граждан". Министр отметил, что документ предоставляет право префектам отдавать приказы о создании особо защищенных зон при проведении крупных культурных или спортивных мероприятий в стране (по аналогии с тем, как это уже делалось во Франции при создании фан-зон во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году).

Кроме того, как подчеркнул министр, законопроект дает префектам "право закрывать объекты религиозного культа, если там пропагандируется терроризм или осуществляются призывы к совершению террористических актов". В отношении начала исполнения таких распоряжений предусмотрен определенный срок ожидания, чтобы позволить противоположной стороне оспорить через суд такого рода решения, добавил министр. По его словам, в рамках действия режима чрезвычайного положения во Франции были закрыты 16 мечетей.

Другая инициатива, прописанная в законопроекте, позволяет министру внутренних дел осуществлять "меры по персональному наблюдению за подозрительными лицами", ставя при этом в известность прокурора. "В целях сохранения индивидуальных свобод в тексте предусмотрен целый ряд более гибких механизмов, чем те, что действуют в настоящий момент", - подчеркнул Колон в интервью газете Le Figaro. Так, например, "домашний арест будет заменен на обязательство не покидать пределы определенной зоны, что не нарушит частную и профессиональную жизнь", добавил министр.

Еще одна мера позволит префектам после получения соответствующего разрешения от судьи отдавать полиции приказы о проведении обысков или наблюдений за местами, которые посещают лица, представляющие террористическую угрозу для страны.

Угроза терроризма высока

По словам главы МВД, необходимость принятия нового антитеррористического закона назрела давно. "Я говорил и говорю, что угроза терроризма во Франции, как и во всей Европе, остается чрезвычайно высокой и новый законопроект позволит искоренить существующую угрозу, - считает Колон. - Мы собираемся усилить безопасность французов, чтобы страна не дрогнула перед угрозой терроризма".

За последние полгода во Франции была зафиксирована серия нападений на стражей правопорядка. Так, например, 20 апреля на Елисейских Полях в центре Парижа 39-летний Карим Шерфи открыл огонь по полицейскому патрулю из автоматического оружия. Один сотрудник полиции был убит, двое получили ранения.

Спустя два месяца в 250 метрах от Елисейского дворца преступник направил машину на полицейский автобус. Никто из сотрудников органов правопорядка и прохожих тогда не пострадал.

"Наша задача состоит в том, чтобы попытаться предотвратить такие атаки, в том числе с помощью усиления контроля на границах Франции и в окрестностях железнодорожных вокзалов и автобусных станций", - отметил Колон.

По данным МВД, с начала года правоохранительные органы Франции предотвратили семь террористических атак.

Действие режима ЧП

6 июля депутаты Национального собрания Франции одобрили законопроект о продлении чрезвычайного положения в стране до 1 ноября. В поддержку представленного правительством документа было подано 135 голосов, против - 13. Сенат 4 июля также поддержал законодательную инициативу.

С 2015 года чрезвычайное положение ранее продлевалось уже пять раз. Шестое продление (6 июля) станет, возможно, последним. Во время выступления в Версале на торжественном заседании обеих палат парламента в начале июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "восстановит свободы в стране", отменив осенью чрезвычайное положение. В этом свете он обратил внимание на важность принятия нового антитеррористического закона.

Обещание усилить борьбу против террористов было в числе главных пунктов программы Макрона во время предвыборной кампании. Одним из первых шагов в этом направлении стало создание межминистерского Комитета помощи жертвам, который в первую очередь будет координировать помощь пострадавшим в результате терактов.