Глава МИД Ирана высказался за отправку экспертов для расследования инцидента в Хан-Шейхуне

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что необходимо отправить группу независимых экспертов для выяснения обстоятельств инцидента в городе Хан-Шейхун, где, как утверждают американские власти, было применено химическое оружие. Об этом глава МИД Ирана заявил в понедельник во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.
"Иран выступает против применения химического оружия кем-либо против кого-либо", - указал он. "Мы говорили, что в регион нужно отправить группу следователей", - добавил Зариф. По его словам, "если химическое оружие было применено, остались следы, можно выяснить, кто и как его использовал".
На вопрос о том, сомневается ли он в том, что власти Сирии применяли боеприпасы с отравляющими веществами, Зариф ответил: "У нас серьезные сомнения, что недавние обвинения со стороны США по поводу применения химического оружия против Хан-Шейхуна можно подтвердить".
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.