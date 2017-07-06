МИД РФ: в докладе ОЗХО по Хан-Шейхуну проигнорирована версия о постановке этого инцидента

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Миссия ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) в своем докладе по Хан-Шейхуну даже не рассматривала версию о постановочном характере этого инцидента. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов. Текст выступления опубликован в четверг на сайте российского дипведомства.

Дипломат привлек внимание к тому, что с самого начала российская сторона считала необходимым уделить в ходе расследования серьезное внимание "версии о постановочном характере инцидента". "Но в докладе этот аспект полностью обойден стороной. Между тем имеющиеся фото и видеоматериалы заслуживают тщательнейшего изучения", - констатировал он на брифинге по сирийскому "химическому досье" для аккредитованных в Москве диппредставителей, излагая российские оценки этого документа.

Ульянов напомнил, что Россия пыталась их продемонстрировать на заседании внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО 19 апреля, но американская делегация этому воспротивилась, хотя незадолго до этого представитель США при ООН Никки Хейли на весь мир демонстрировала в зале Совета Безопасности фотографии детей, якобы пострадавших в Хан-Шейхуне.

Директор департамента МИД РФ показал собравшимся несколько фотографий и видеозаписей. Он обратил внимание, что материалы помогают понять, почему "от версии постановочного характера инцидента отказываться никак нельзя". "Как видите, продемонстрированные материалы порождают массу вопросов, ответ на которые доклад МУФС так и не дал, - сказал дипломат. - Как, например, объяснить расширенные зрачки у якобы пострадавших детей, тогда как в случае реального применения зарина зрачки должны были наоборот сузиться. Специалисты ОЗХО почему-то даже не попытались разрешить эту загадку".

"То же самое в отношении воронки на месте, где был применен зарин, - продолжил он. - Мы просили техсекретариат ОЗХО уделить особое внимание этому вопросу, но наше обращение было оставлено без реакции. Похоже, несоответствие воронки версии о применении авиабомбы авторов доклада совершенно не волновало".

По словам Ульянова, не привлекло их внимания и то обстоятельство, что на фото- и видеоматериалах не обнаруживается никаких фрагментов мнимой авиабомбы. "Примечательно также, что, получив из рук пресловутых "Белых касок" некие "вещественные доказательства", специалисты МУФС даже не озаботились тем, чтобы таким же образом заполучить для изучения помятую металлическую трубу, которая отчетливо видна на фотографиях воронки от взрыва, - добавил Ульянов. - Где теперь эта труба, которая могла бы пролить свет на способ применения зарина, остается только догадываться".

Об отказе США посетить авиабазу Шайрат

В то же время Михаил Ульянов добавил, что отказ США посетить авиабазу Шайрат на фоне их заявлений, что Дамаск якобы вновь собирается использовать аэродром для химатаки, наводит на тревожные размышления.

"На таком (невыезд экспертов ОЗХО на авиабазу Шайрат, с которой якобы была проведена химатака на Хан-Шейхун - прим. ТАСС) фоне как минимум странными представляются продолжающие звучать из Вашингтона заявления о том, что сирийцы якобы планируют опять использовать авиабазу Шайрат для применения химического оружия", - отметил Ульянов.

"Если у американских партнеров такая уверенность действительно есть, то, казалось бы, им следовало бы ухватиться за возможность посещения этого объекта с тем, чтобы уличить Дамаск в нарушении конвенции и предотвратить применение боевых отравляющих веществ, - считает он. - Но США от этого по-прежнему категорически отказываются. Это наводит на тревожные размышления и вызывает все более серьезные вопросы".

Инцидент в Хан-Шейхуне и доклад ОЗХО

Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где было применено, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне при этом обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому утверждается, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.