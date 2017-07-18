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Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне

Международная панорама
18 июля, 22:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Об этом сообщила начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США призвали Россию провести федеральное расследование вокруг соблюдения прав членов ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы призвали Россию провести федеральное расследование по этому вопросу (сообщений о преследовании представителей секс-меньшинств в Чечне - прим. ТАСС)", - отметила она.

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