Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США призвали Россию провести федеральное расследование вокруг соблюдения прав членов ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы призвали Россию провести федеральное расследование по этому вопросу (сообщений о преследовании представителей секс-меньшинств в Чечне - прим. ТАСС)", - отметила она.