Лавров: Россия будет реагировать, если факты нарушения прав ЛГБТ в Чечне подтвердятся

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Российские власти будут жестко реагировать, если факты нарушения прав представителей секс-меньшинств в Чеченской республике подтвердятся. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда им. К. Кербера.

"Если будут факты, мы обязательно будем реагировать, у нас нет каких-либо законов, запрещающих гомосексуализм, в отличие от целого ряда стран, где это уголовное преступление", - сказал он. "Если любые нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ в РФ будут фиксироваться, то, могу заверить вас, закон у нас достаточно жесткий", - заверил министр.

Лавров напомнил, что президент поручил уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой разобраться с ситуацией. "Она с ней разбирается, но разбирательство затрудняется тем, то несмотря на перечисленные события, обилие сведений, не было в публичном пространстве и в расследованиях, не было ни единого имени, ни факта, который бы привязывал эти сообщения к какому-то месту, к дате", - отметил он.

История вопроса

"Новая газета" 1 апреля опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что утверждения о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения.

В тот же день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть провокацией. А совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации.