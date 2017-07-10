Слуцкий: тему ЛГБТ провокационно используют в Европе для шельмования РФ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что тему соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества провокационным образом используют в Европе для шельмования России.

"Тема ЛГБТ - это не только непонятная для нас значимая составляющая европейской жизни не только в политике, но и повод для провокаций", - сказал Слуцкий на пресс-конференции по итогам летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Один из журналистов попросил депутата прокомментировать причины пристального внимания к данной теме в выступлениях представителей ряда стран, прозвучавших на сессии.

"Берут территории, где подобные вещи по религиозным, духовным традициям неприемлемы (это касается, например, Чеченской Республики), и где-то на международных площадках в тысячах километров от Чечни вбрасывается вопрос о представителях ЛГБТ-сообщества в Чечне", - отметил глава думского комитета. "Разумеется, следует недоуменная реакция чеченского руководства", - констатировал он.

"Это цепочка провокаций - там, где реакцию представителей России можно просчитать, потому что она известна. Вбрасываются подобные вопросы с тем, чтобы потом Россию шельмовать на этой проблематике", - заявил Слуцкий, добавив, что это касается не только России.

"Я так понял, что это тенденция в современной европейской политике, о которой мы сожалеем, - тенденция проводить прямую линию между правами человека и не просто правами ЛГБТ-сообщества, а необходимостью отдельного финансирования и поддержки на государственном и муниципальном уровне этих людей", - отметил, со своей стороны, глава делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Мы сочувствуем европейским коллегам в том, что у них такие серьезные с этим проблемы", - подтвердил он, заверив, что в РФ "пока таких проблем не намечается и отдельного финансирования [ЛГБТ-сообществ] не намечается".

По словам Толстого, суммарно на сессии ПА ОБСЕ проблеме прав представителей ЛГБТ было посвящено около 15 процентов времени. "То ли среди депутатов [ассамблеи] есть люди, прямо заинтересованные в обсуждении таких вопросов, то ли это такая горячая тема для Европы, и избиратели требуют от своих депутатов срочных мер по поддержке этих сообществ - мне до конца неясно", - признался он. "Будем надеяться, что нашим европейским коллегам удастся справиться с этой жгучей проблемой", - заключил Толстой.