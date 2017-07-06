Песков: Путин ответит Трампу, если тот поднимет тему защиты прав ЛГБТ в Чечне

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вопрос президента США Дональда Трампа о правах секс-меньшинств в Чечне, если он будет задан на встрече с президентом России Владимиром Путиным, не останется без ответа, заверил журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если будет поднят (вопрос о правах секс-меньшинств), то тогда и какой-то ответ последует", - сказал представитель Кремля. И пообещал: "Мы проинформируем вас, если этот вопрос будет поднят".
Песков отказался более подробно говорить на данную тему и комментировать письмо американской организации, защищающей права ЛГБТ. Эта организация обратилась к Трампу с призывом на встрече с Путиным поднять вопрос о правах секс-меньшинств в Чечне. "Это письмо американской организации американскому президенту. Наверное, это вопрос для обсуждения между американской организацией и главой государства США", - считает пресс-секретарь российского лидера.
Путин и Трамп должны провести встречу 7 июня в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки".