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План Сената США по отмене Obamacare за год повысит число незастрахованных до 17 млн

Международная панорама
20 июля, 1:33 дата обновления: 20 июля, 2:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, июля. /ТАСС

Сокращение программы помощи малообеспеченным гражданам и отмена субсидий на покупку страховок приведет к сокращению дефицита федерального бюджета США на $473 млрд в период с 2017 по 2026 год

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Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Предложенный республиканцами в Сенате Конгресса США план по отмене действующей системы медицинского страхования Affordable Care Act или Obamacare приведет к росту числа людей, не имеющих никакой медицинской страховки, на 17 млн в 2018 году. Об этом говорится в распространенном в среду докладе Бюджетного управления Конгресса.

В нем отмечается, что законопроект на первом этапе приведет к росту числа незастрахованных граждан до 17 млн человек. После того, как будет в 2020 году сокращена программа помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, это число возрастет до 27 млн человек, а к 2026 году, когда федеральное правительство прекратит субсидировать американцам покупку страховки, эта цифра достигнет 32 млн американцев. Это приведет к сокращению дефицита федерального бюджета США на $473 млрд в период с 2017 по 2026 год.

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Сокращение дефицита бюджета могло составить более $1 трлн, однако из-за отмены штрафов за отказ от приобретения страховок, отмены налогового сбора с богатых людей и взносов страховщиков эта цифра окажется равной только $473 млрд.

Реформа системы здравоохранения, проведенная предыдущим президентом США Бараком Обамой, подразумевала введение обязательного медицинского страхования граждан, расширение федеральной программы Medicaid, а также введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки и для крупных работодателей за отказ страховать своих сотрудников. Несмотря на заверения Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.

Главным предвыборным обещанием нынешнего президента США Дональда Трампа было "отменить и заменить" Obamacare. Он обещал избавить граждан от необходимости обязательного приобретения страховки и прекратить рост страховых взносов и нестрахуемого минимума.

В июне Палата представителей американского Конгресса со второго раза приняла свой вариант документа, однако после этого законопроект натолкнулся на шквал критики в Сенате как со стороны демократов, так и со стороны ряда республиканцев. В результате документ пришлось перерабатывать. В новом виде законопроект снова отказывается принимать ряд республиканцев, что ставит под угрозу проведение через верхнюю палату Конгресса этого документа. Если инициатива не пройдет голосование, то план республиканцев снова придется доработать.

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