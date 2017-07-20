У парламента Молдавии начались столкновения

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КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Между пикетирующими парламент Молдавии сторонниками и противниками реформы избирательной системы начались столкновения, после того как законодатели утвердили законопроект.
Полицейская цепь, отделяющая оппозицию от сторонников изменений и здания парламента, была прорвана и оттеснена в некоторых местах. Однако затем полицейский кордон был усилен и равновесие восстановилось.
Люди в штатском также задержали и увели в неизвестном направлении одного из лидеров оппозиции, вице-председателя "Нашей партии" (НП) Дмитрия Чубашенко.
В демонстрации также участвует "Платформа Достоинство и Правда", которая вместе с НП была организатором массовых митингов в Кишиневе в 2016 году, Партия действия и солидарности Майи Санду, которая получила второй результат на прошлогодних президентских выборах, а также неправительственные правозащитные организации.
В общей сложности у парламента собрались около тысячи человек.
В четверг парламент утвердил в окончательном чтении переход от выборов по партийным спискам к смешанной системе, где половина депутатов будет избираться по одномандатным округам. Это решение поддержали 74 из 77 присутствующих в зале депутатов. Депутаты от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова, Либеральной партии и Либерал-демократической партии в знак протеста покинули зал заседаний.
Митингующие у стен парламента считают, что реформа выгодна теряющей популярность Демократической партии Молдавии, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.
Ранее власти запросили заключение Венецианской комиссии по поводу законопроекта, однако ее эксперты "не рекомендовали вносить столь значительные изменения без широкого консенсуса в обществе", а также сделали ряд технических замечаний. Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евросоюза и США. Как сообщил председатель парламента, в итоговом законопроекте данные изменения "были учтены в той или иной мере".