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У парламента Молдавии начались столкновения

Международная панорама
20 июля, 11:16 дата обновления: 20 июля, 11:19 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 20, июля. /ТАСС

У здания собралось около тысячи человек - сторонников и противников реформы избирательной системы

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© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Между пикетирующими парламент Молдавии сторонниками и противниками реформы избирательной системы начались столкновения, после того как законодатели утвердили законопроект.

Полицейская цепь, отделяющая оппозицию от сторонников изменений и здания парламента, была прорвана и оттеснена в некоторых местах. Однако затем полицейский кордон был усилен и равновесие восстановилось.

Люди в штатском также задержали и увели в неизвестном направлении одного из лидеров оппозиции, вице-председателя "Нашей партии" (НП) Дмитрия Чубашенко.

В демонстрации также участвует "Платформа Достоинство и Правда", которая вместе с НП была организатором массовых митингов в Кишиневе в 2016 году, Партия действия и солидарности Майи Санду, которая получила второй результат на прошлогодних президентских выборах, а также неправительственные правозащитные организации.

В общей сложности у парламента собрались около тысячи человек.

Переход к смешанной избирательной системе

В четверг парламент утвердил в окончательном чтении переход от выборов по партийным спискам к смешанной системе, где половина депутатов будет избираться по одномандатным округам. Это решение поддержали 74 из 77 присутствующих в зале депутатов. Депутаты от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова, Либеральной партии и Либерал-демократической партии в знак протеста покинули зал заседаний.

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Митингующие у стен парламента считают, что реформа выгодна теряющей популярность Демократической партии Молдавии, чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году.

Ранее власти запросили заключение Венецианской комиссии по поводу законопроекта, однако ее эксперты "не рекомендовали вносить столь значительные изменения без широкого консенсуса в обществе", а также сделали ряд технических замечаний. Учесть мнение комиссии молдавское руководство призвали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евросоюза и США. Как сообщил председатель парламента, в итоговом законопроекте данные изменения "были учтены в той или иной мере". 

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