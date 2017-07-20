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Додон осудил отказ МИД Молдавии принять самолеты с российскими артистами

Международная панорама
20 июля, 11:48 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Артисты собирались принять участие в мероприятиях в связи с юбилеем начала миротворческой операции в Приднестровье. Президент республики сказал, что сам намерен посетить ПМР вместе с вице-премьером РФ

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КИШИНЕВ, 20 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон осудил отказ министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии принять в Кишиневе самолеты Министерства обороны РФ с делегацией из Москвы. Об этом глава государства заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Артисты из РФ планировали принять участие в мероприятиях в связи с 25-летием начала миротворческой операции в Приднестровье (ПМР).

"Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет Министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов", - заметил Додон.

Он подчеркнул, что планирует провести встречу с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по ПМР, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным. "Мы планируем вместе посетить памятные мероприятия, посвященные окончанию приднестровского конфликта, 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова, в том числе планируем побывать и в Приднестровье", - заметил Додон.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
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