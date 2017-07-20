Сешнс заявил, что останется на посту генпрокурора США, несмотря на критику Трампа

ТАСС, 20 июля. Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс не планирует покидать свой пост после критики со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

"Мы в минюсте продолжим каждый день работать ради национальных интересов США. Мы все разделяем приоритеты президента Трампа <...> Мы любим свою работу. Я планирую делать то, что делаю и до тех пор, пока это необходимо", - заявил Сешнс на специальном брифинге в четверг, который транслировал телеканал ABC.

Ранее в четверг Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России. По словам президента, Сешнсу не следовало брать самоотвод, а если он собирался взять самоотвод, он должен был сказать об этом главе государства до того, как согласился занять должность.

Расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов ведет ФБР США. Параллельно разбирательства на эту тему проводят спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.