МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Турция обвинила Германию в предоставлении убежища террористам. Соответствующие заявления сделал в четверг министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Когда Турция отправляет запрос на выдачу террористов, Германия ссылается на независимость своей судебной системы, - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter. - А требование немецкой стороны немедленно выдать гражданина Германии, который только лишь проходит по делу о причастности к терроризму, является неуважением к нашей судебной системе".

"Сделанные ФРГ - страной, которая укрывает у себя террористов из Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, - заявления являются недопустимыми и отражают их политику двойных стандартов", - считает Чавушоглу.

Ранее в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не может продолжать осуществлять политику по отношению к Турции так, как было раньше. По его словам, обстановка в Турции непрозрачна.

Последний виток ухудшения двусторонних отношений связан с задержанием в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немецкий гражданин. Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок. Как сказал глава МИД ФРГ, задержанный гражданин Германии принимал участие в семинаре по правам человека, не являлся экспертом по Турции, не имел знакомых среди местных политиков, никогда не делал публикаций в местных СМИ.