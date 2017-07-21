Reuters: Турция передала ФРГ список 680 германских фирм, подозреваемых в поддержке террора

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ТАСС, 21 июля. Турция передала властям ФРГ список из более чем 680 германских фирм, которые Анкара подозревает в поддержке терроризма. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Германии.
Газета Zeit 19 июля сообщила о том, что правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, которых Анкара подозревает в поддержке террористов. В нем были указаны 68 имен и названий, включая Daimler, производителя автомобилей Mercedes, и химический концерн BASF. По сведениям издания, турецкая сторона считает, что они имеют связи с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации госпереворота год назад.
Однако 20 июля вице-премьер Турции Мехмет Шимшек опроверг эту публикацию.
"Информация, которая распространялась в СМИ, о том, что Турция проводит расследования в отношении Daimler и BASF, является выдумкой, - написал он на своей странице в Twitter. - Мы приветствуем инвесторов из Германии".
Türkischer Vizepremier @memetsimsek bezeichnet Vorwürfe, Türkei ermittle gegen @Daimler oder @BASF, als "komplett falsch". https://t.co/k5piqt9oZJ— Ozan Demircan (@ozmuhabir) 20 июля 2017 г.
В начале июля в интервью изданию турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что правительство его страны передало Берлину около 4,5 тысячи. документов, содержащих информацию о предполагаемых сторонниках Гюлена. По его словам, "пока ФРГ не выдадут этих террористов, Турция будет считать Германию страной, которая поддерживает террористов".