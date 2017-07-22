Суд Египта приговорил 28 человек к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора

Воробьев: ХК "Динамо" надеется, что сыграет в КХЛ в "ВТБ Ледовом дворце"Спорт 22 июля, 12:32
Российский шпажист Сухов вышел в 1/16 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 12:25
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятловОбщество 22 июля, 11:59
Данченко: синхронное плавание со сменой названия станет другим видом спортаСпорт 22 июля, 11:51
Подписаны соглашения по работе зоны деэскалации "Восточная Гута" в СирииАрмия и ОПК 22 июля, 11:49
Россиянин Широбоков выиграл чемпионат Европы среди юниоров в ходьбе на 10 кмСпорт 22 июля, 11:36
Авиашоу МАКС-2017. День пятый. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 22 июля, 11:31
Покровская отрицательно относится к переименованию синхронного плавания в артистическоеСпорт 22 июля, 11:29
Российские саблистки Егорян, Позднякова и Большакова вышли в 1/16 финала ЧМ по фехтованиюСпорт 22 июля, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 22 июля. /ТАСС/. Уголовный суд египетской столицы вынес в субботу приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщил представитель суда.
Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них - в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению "Братья-мусульмане" (запрещена в России), которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений - сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.
В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь.