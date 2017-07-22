Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон считает, что вовлечение РФ в конфликт в Приднестровье выгодно некоторым силам Запада

Международная панорама
22 июля, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Президент Молдавии также пообещал выступать против установки молдавско-украинских контрольных пунктов пропуска на границе с Приднестровьем, если они будут наносить экономический ущерб Тирасполю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Эскалация конфликта в Приднестровье выгодна некоторым силам на Западе с целью вовлечения России в кризис. Такое мнение в субботу высказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Россия 24".

"Дестабилизация ситуации в этом регионе может быть кому-то на Западе была бы интересна, чтобы попытаться затащить Россию здесь еще в какой-то конфликт. Но я, как президент республики Молдова, сделаю все возможное, чтобы дестабилизации не было", - сказал он.

Смотрите также

МИД РФ: Москва сожалеет о запуске молдавско-украинского пункта контроля Кучурган

Украина и Молдавия открыли первый совместный КПП на границе Приднестровья

Тирасполь осудил парламент Молдавии, призвавший РФ вывести военных из Приднестровья

Президент Молдавии назвал провокационным заявление парламента по Приднестровью

Кроме того, Додон дал обещание выступать против установки молдавско-украинских контрольных пунктов пропуска на границе с Приднестровьем, если они будут наносить экономический ущерб Тирасполю. "Со своей стороны в качестве президента Республики Молдова могу дать гарантии, что мы сделаем все возможное, чтобы Приднестровье от этого не потеряло. Если это приведет к экономическим потерям для него, я буду выступать за то, чтобы этих пунктов не было", - подчеркнул президент.

Ранее Россия выразила сожаление об официальном запуске молдавско-украинского пункта погранично-таможенного контроля Кучурган-Первомайск. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, запуск КПП игнорирует "известные озабоченности Приднестровья в отношении данного, предпринятого без консультаций с Тирасполем, шага Кишинева и Киева".

Контрольный пункт пропуска Кучурган - Первомайск 17 июля открыли президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип. Чиновники заверили, что это позволит повысить безопасность этого участка границы, а также принесет больше комфорта, в том числе экономическим агентам и жителям Приднестровья. В будущем этот опыт планируется распространить на остальные КПП. Однако в Приднестровье опасаются, что контроль границы со стороны Кишинева, с которым Тирасполь ведет сложные переговоры об урегулировании конфликта, позволит оказывать давление на непризнанную республику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Россия Украина Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители Конгресса США подтвердили голосование по санкциям против РФ 25 июля
2
Трамп принял участие в церемонии ввода в боевой состав ВМС США авианосца нового класса
3
Экологи обнаружили в Москве редких для России сирийских дятлов
4
Главные контракты и заявления МАКС-2017
5
В России разрабатывают военные конвертопланы
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
"Зенит" выиграл у "Рубина" в матче второго тура чемпионата России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама