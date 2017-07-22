Додон считает, что вовлечение РФ в конфликт в Приднестровье выгодно некоторым силам Запада

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Эскалация конфликта в Приднестровье выгодна некоторым силам на Западе с целью вовлечения России в кризис. Такое мнение в субботу высказал президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Россия 24".
"Дестабилизация ситуации в этом регионе может быть кому-то на Западе была бы интересна, чтобы попытаться затащить Россию здесь еще в какой-то конфликт. Но я, как президент республики Молдова, сделаю все возможное, чтобы дестабилизации не было", - сказал он.
Кроме того, Додон дал обещание выступать против установки молдавско-украинских контрольных пунктов пропуска на границе с Приднестровьем, если они будут наносить экономический ущерб Тирасполю. "Со своей стороны в качестве президента Республики Молдова могу дать гарантии, что мы сделаем все возможное, чтобы Приднестровье от этого не потеряло. Если это приведет к экономическим потерям для него, я буду выступать за то, чтобы этих пунктов не было", - подчеркнул президент.
Ранее Россия выразила сожаление об официальном запуске молдавско-украинского пункта погранично-таможенного контроля Кучурган-Первомайск. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина, запуск КПП игнорирует "известные озабоченности Приднестровья в отношении данного, предпринятого без консультаций с Тирасполем, шага Кишинева и Киева".
Контрольный пункт пропуска Кучурган - Первомайск 17 июля открыли президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип. Чиновники заверили, что это позволит повысить безопасность этого участка границы, а также принесет больше комфорта, в том числе экономическим агентам и жителям Приднестровья. В будущем этот опыт планируется распространить на остальные КПП. Однако в Приднестровье опасаются, что контроль границы со стороны Кишинева, с которым Тирасполь ведет сложные переговоры об урегулировании конфликта, позволит оказывать давление на непризнанную республику.