МИД РФ: Москва сожалеет о запуске молдавско-украинского пункта контроля Кучурган

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия сожалеет об официальном запуске молдавско-украинского пункта погранично-таможенного контроля Кучурган - Первомайск. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Официальный запуск 17 июля молдавско-украинского погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Кучурган, расположенного на территории Украины, вызывает сожаление, - заявил он. - Тем самым проигнорированы известные озабоченности Приднестровья в отношении данного предпринятого без консультаций с Тирасполем шага Кишинева и Киева".

По его словам, в Приднестровье справедливо указывают на то, что данная акция "противоречит достигнутым в процессе приднестровского урегулирования договоренностям о том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров, а действия одной из сторон конфликта не должны наносить ущерба интересам другой". "В Тирасполе считают, что создание пояса совместных КПП имеет целью подчинить тотальному контролю экспортно-импортные операции левобережья Днестра и несет в себе угрозу возобновления полной блокады региона", - добавил он.

Как отметил Кожин, по оценкам приднестровской стороны прямой экономический ущерб левобережью Днестра в результате реализации этих планов может составить "десятки миллионов долларов ежегодно". "Россия в качестве гаранта и посредника Приднестровского урегулирования выступает против появления новых раздражителей в отношениях между Кишиневом и Тирасполем, - продолжил дипломат. - Убеждены, что откровенное заинтересованное обсуждение экономической составляющей проблемы Кучургана в рамках формата "5+2", за скорейший созыв официальной встречи которого мы выступаем, могло бы снизить остроту проблемы".

Контрольный пункт пропуска Кучурган - Первомайск 17 июля открыли президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип. Чиновники заверили, что это позволит повысить безопасность этого участка границы, а также принесет больше комфорта, в том числе экономическим агентам и жителям Приднестровья. В будущем этот опыт планируется распространить на остальные КПП. Однако в Приднестровье опасаются, что контроль границы со стороны Кишинева, с которым Тирасполь ведет сложные переговоры об урегулировании конфликта, позволит оказывать давление на непризнанную республику.