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Пентагон: США не имеют данных о применении химоружия в Сирии с апреля

Международная панорама
23 июля, 6:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июля. /ТАСС

Президент Сирии Башар Асад "хорошо понял, что применение химического оружия неприемлемо", отметил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд

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© AP Photo/Charles Dharapak

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вашингтон не располагает информацией о применении с начала апреля властями Сирии химического оружия. Об этом сообщил в субботу во время выступления на конференции по безопасности в Аспене (штат Колорадо) председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

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На вопрос о том, как повлиял осуществленный в начале апреля ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат на дальнейшие действия Дамаска, генерал ответил: "Я не знаю, насколько долгосрочным будет эффект, но мне хочется думать, что [президент Сирии Башар] Асад хорошо понял, что применение химического оружия неприемлемо". "Время покажет, с тех пор он не использовал его [химическое оружие]", - сказал генерал.

Данфорд также прокомментировал недавние утверждения Белого дома о том, что Дамаск готовится к применению химического оружия. Генерал в связи с этим констатировал, что разведывательное сообщество "всегда получает большие объемы информации", "некоторые данные заслуживают большего доверия, чем другие".

ВМС США 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По версии Вашингтона, это стало ответом на проведение Дамаском химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, в действительности 4 апреля в Хан-Шейхуне сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

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