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Новый президент Индии официально вступил в должность

Международная панорама
25 июля, 12:56 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 25, июля. /ТАСС

Передача власти - так называемый обмен креслами - состоялась в центральном холле парламента страны

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Президент Индии Рам Натх Ковинд

Президент Индии Рам Натх Ковинд

© AP Photo/Manish Swarup

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июля. /ТАСС/. Новый президент Индии Рам Натх Ковинд, избранный 17 июля, во вторник принес присягу на верность нации и официально вступил в должность. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел национальный телеканал NDTV.

По традиции передача полномочий от уходящего с этого поста Пранаба Мукерджи новому президенту - так называемый обмен креслами - состоялась в центральном холле парламента страны на главном проспекте индийской столицы Прагати Майдан.

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Рам Натх Ковинд, 14-й президент Индии, был приведен к присяге председателем Верховного суда Джагдишем Сингхом Кехаром в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди, главных министров и депутатов обеих палат парламента. Среди высокопоставленных гостей церемонии находились представители иностранных дипмиссий, в том числе, Российской Федерации.

В своей инаугурационной речи Ковинд поблагодарил всех за огромную ответственность, возложенную на него. "Я преклоняюсь перед 1,25 млрд гражданами этой великой нации и обещаю оправдать оказанное мне доверие, - заявил он. - Каждый из нас является хранителем благосостояния Индии, ее наследия, которое мы передадим грядущим поколениям".

Президент из среды угнетенных

Кандидат правящей Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия) Рам Натх Ковинд, занял этот пост сроком на пять лет, набрав более 65% голосов выборщиков.

После вступления в должность глава государства выходит из своей политической партии и становится "президентом над партиями". Согласно конституции страны, он обладает достаточно широкими полномочиями: назначает премьер- министра, губернаторов штатов и союзных территорий, утверждает кабинет министров, судей Верховного суда и Высоких судов штатов, является верховным главнокомандующим ВС.

В реальности президентские функции в основном представительские - настоящей властью в Индии обладает премьер-министр. При этом президент в Индии скорее воспринимается как человек, олицетворяющий моральный авторитет власти, являющийся ее символом. Потому на президентскую должность подчас избирают не политических деятелей, а людей, пользующихся всеобщим уважением и имеющих выдающиеся заслуги перед страной. Например, в 2002-2007 годах президентом был "отец" национальной ракетной программы Абдул Калам - индийский Королев.

Ковинд стал вторым в истории независимой Индии президентом-далитом (первым был Кочерил Раман Нараянан, занимавший эту должность с 1997 по 2002 гг.) Касты неприкасаемых, которых в современной Индии называют далитами ("угнетенными"), или "списочными" (то есть членами каст, внесенных в особый правительственный список - прим. ТАСС), в традиционном индуизме считаются низшими.

Согласно официальным данным, в Индии проживают более 200 млн далитов, или около 17,7% населения. Несмотря на конституционную отмену всех сословных и кастовых привилегий еще в 1950 году, кастовые пережитки - одна из главных проблем современной Индии, поэтому ведущие политические силы стараются представить себя защитниками равенства.

Биография президента Индии

14-й президент Индии родился 1 октября 1945 года в Соединенных провинциях Британской Индии (ныне штат Уттар- Прадеш). Получил степень бакалавра коммерции и права в университете Канпура, затем 16 лет работал адвокатом в Высоком суде Дели и Верховном суде Индии.

В апреле 1994 года был избран в верхнюю палату парламента Раджья сабха от штата Уттар-Прадеш, был ее членом до марта 2006 года. В августе 2015 года был назначен губернатором штата Бихар (покинул этот пост в связи с выдвижением в кандидаты в президенты). Женат, имеет сына и дочь.

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Ковинд, Рам Натх
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