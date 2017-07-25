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Эрдоган назвал продуктивной свою поездку по странам Персидского залива

Международная панорама
25 июля, 12:35 UTC+3 ТАСС

Президент Турции выразил надежду, что контакты с лидерами стран региона внесли важный вклад в урегулирование ситуации с Катаром

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ТАСС, 25 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал свое турне по странам Персидского залива продуктивным и выразил надежду на скорое разрешение кризиса вокруг Катара. Об этом он заявил во вторник во время выступления в парламенте, которое в прямом эфире транслирует телеканал TRT.

"У нас была возможность обсудить с лидерами стран многие региональные темы. Визиты были крайне продуктивными, и я надеюсь, эти контакты внесли важный вклад в урегулирование кризиса. Думаю, кризис с Катаром скоро разрешится", - сказал он.

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В воскресенье Эрдоган отправился в Саудовскую Аравию, где обсудил с ее королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом борьбу с терроризмом и его финансированием. После этого президент Турции посетил Кувейт, где встретился с эмиром шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом. В понедельник Эрдоган прибыл в Доху для переговоров с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

5 июня Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Турция пытается играть посредническую роль в урегулировании кризиса, будучи партнером Катара.

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
ОАЭ Катар Кувейт Египет Турция Бахрейн Саудовская Аравия
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