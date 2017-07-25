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Источник: власти ФРГ готовят общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым

Международная панорама
25 июля, 17:33 UTC+3

Ранее сообщалось, что еще несколько россиян могут включить в санкционный список

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© EPA/MATTHIAS HIEKEL

БЕРЛИН, 25 июля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти Германии готовят общеевропейский ответ на скандал с турбинами Siemens, которые, по утверждению компании, были поставлены в Крым вопреки санкционным ограничениям.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Германии.

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"В качестве ответа на нарушающую контракт поставку турбин в Крым мы готовим реакцию на европейском уровне", - отметили в ведомстве. "Поскольку процесс согласования еще идет, мы не можем сообщить о деталях", - указали в МИД ФРГ.

Ранее агентство Reuters сообщало, что из-за скандала еще три или четыре гражданина РФ могут оказаться в санкционном списке ЕС. По информации агентства, именно такое предложение вынесла на рассмотрение Евросоюза германская сторона. Дипломатический источник Reuters уточнил, что санкции могут коснуться представителей Министерства энергетики, а также компании, занимавшейся транспортировкой турбин на полуостров. Ожидается, что расширение санкционного списка будет обсуждаться в среду.

В минувшую пятницу германский концерн заявил о приостановке поставок энергооборудования российским фирмам, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.

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Санкции в отношении России Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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