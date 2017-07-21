Siemens останется в России, но ужесточит контроль за российскими энергетиками

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Германский концерн Siemens, работающий в России более 160 лет, пересмотрел формат работы в РФ и обозначил более жесткие рамки дальнейшего сотрудничества с энергетиками из-за ситуации вокруг поставок турбин для теплоэлектростанций в Крыму. При этом концерн продолжит реализацию начатых в России проектов как в энергетической, так и других отраслях.

В пятницу концерн заявил, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций (ТЭС) оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций Евросоюза. Компания через суд намерена добиваться возврата генерирующего оборудования. Сложившаяся ситуация также стала поводом для инициирования Siemens проверок российских партнеров по строительству электростанций на предмет соблюдения ими экспортных правил ЕС и временной приостановке поставок энергооборудования по уже заключенным контрактам.

Без последствий для Крыма

Скандал вокруг турбин, поставленных в Крым, и их возможный отзыв не приведет к переносу сроков ввода ТЭС в Севастополе и в Симферополе, уверены в Минэнерго России.

"Сроки запуска двух строящихся ТЭС в Крыму изменены не будут", - заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован на начало 2018 года.

На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины немецкой Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем энергооборудования.

Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

В пятницу "Технопромэкспорт" в очередной раз заявил ТАСС, что обслуживание турбин в Крыму будут осуществлять российские специалисты и подрядчики.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров.

Реакция энергетиков

Российские генкомпании оптимистично смотрят на реализацию своих инвестиционных программ в новых условиях. Отчасти это связано с тем, что они в большинстве своем завершили или завершают программы строительства энергообъектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ).

"Сейчас практически все генерирующие компании уже завершили реализацию программы ДПМ или находятся на завершающей стадии, и в ближайшее время запустят. В их адрес все оборудование уже поставлено, и новые заказы они размещать не планируют. Наверное, такое решение со стороны Siemens в дальнейшем плане может сказаться негативно", - сказал аналитик "Атон" Александр Корнилов.

Ранее "Интер РАО", ведущая строительство ряда энергообъектов в Поволжье и Калининградской области, заявила, что в настоящее время не закупает оборудование производства Siemens. Дальневосточные стройки "Русгидро", которые компания ведет на бюджетные 50 млрд рублей, также не предусматривают использование оборудования германского концерна.

Госкорпорация "Росатом", ведущая строительство новых энергоблоков атомных станций в России и получившая заказы на строительство более 30 блоков за рубежом, также не видит рисков для завершения начатых проектов в связи с ситуацией с Siemens. На АЭС поставляются тепловые быстроходные и тихоходные турбины, одним из поставщиков которых являются "Силовые машины". По данным машиностроительной компании, в настоящее время в исполнении находятся проекты изготовления турбоустановок в том числе для Курской АЭС-2, Белорусской АЭС, Ленинградской АЭС-2, АЭС "Куданкулам" в Индии и АЭС "Бушер" в Иране.

Транспорт и нефтянку не коснется

Представитель пресс-службы Siemens Вольфрам Трост рассказал ТАСС, что заморозка проектов Siemens в России касается только энергетической отрасли и не влияет на совместные проекты в транспортном секторе.

С 2010 года под Екатеринбургом работает совместное предприятие Siemens и группы "Синара" - "Уральские локомотивы", где организовано производство скоростного поезда "Ласточка". Кроме того, РЖД закупает у Siemens поезда "Сапсан".

Нефтяные компании, которые используют на своих производствах оборудование производства Siemens, также не почувствуют на себе изменение формата работы германского концерна с российскими компаниями. В частности, "Роснефть" уже заявила, что не получала от Siemens уведомления о приостановке сотрудничества в рамках подписанных соглашений.

Эксперты в отрасли отмечают, что новые условия работы Siemens в России, судя по заявлению концерна, касаются только энергетического оборудования, которое не используется нефтяными и газовыми компаниями.

Между тем Корнилов из "Атона" обратил внимание на то, что немецкая компания не дала четкого объяснения, что именно понимает под формулировкой "энергетическое оборудование". В случае, если это касается не только поставок газовых турбин, но и турбогенераторов для гидроэлектростанций, то ужесточение условий сотрудничества с российскими компаниями может негативно сказаться на программе технического перевооружения ГЭС "Русгидро".

"Речь идет, скорее всего, о газовых турбинах, но если Siemens будет принято решение о прекращении поставок турбогенераторов для ГЭС, тогда "Русгидро" может пострадать, потому что у компании есть планы по перевооружению существующих станций", - сказал эксперт.

Диверсификация поставок

Siemens - единственный в России производитель газовых турбин высокой мощности. Но на мировом рынке у концерна есть конкурентоспособные производители генерирующего оборудования - американская GE, японская Mitsubishi Electric и ряд китайских компаний. "Газпром энергохолдинг" уже имеет опыт использования в своих проектах энергооборудования из Китая.

"Есть Mitsubishi Electric, которая поставляет в том числе генерирующее оборудование. Японская компания может прийти на рынок и возместить часть выпадающих объемов. Есть китайские компании, которые тоже нельзя снимать со счетов. Они также осуществляют поставки генерирующего оборудования, и "Газпром энергохолдинг" уже имеет опыт работы с китайским оборудованием", - сказал Корнилов.

При этом он добавил, что в настоящее время остается вопрос, смогут ли российские компании самостоятельно проводить сервисное обслуживание турбин производства Siemens в случае отказа концерна.

В пятницу Siemens также сообщила, что намерена выйти из доли в "Интеравтоматике", в которой владеет 46%. "Интеравтоматика" занимается в том числе техническим обслуживанием газовых турбин.