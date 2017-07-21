"Роснефть" заявила, что Siemens не уведомлял о приостановке сотрудничества

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Роснефть", сотрудничающая с Siemens по ряду направлений, не получала от концерна уведомлений о приостановке сотрудничества по ранее подписанным соглашениям, говорится в заявлении компании.
"Роснефть" не получала уведомлений от компании Siemens о приостановке сотрудничества по ранее подписанным соглашениям", - отмечается в заявлении.
Ранее концерн Siemens сообщил о приостановке сотрудничества с компаниями с госучастием РФ, однако конкретные компании не назывались. Siemens заявил, что все четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза. Концерн принял решение разорвать соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.
В 2016 году "Роснефть" и Siemens AG подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве, которое предусматривает изучение возможностей развития взаимодействия компаний в сфере разработки технических решений и локализации оборудования топливно-энергетического комплекса.
"Роснефть" отмечала, что ключевым направлением сотрудничества является технологическое обеспечение проектов в области добычи, переработки и транспортировки углеводородов, а также судостроения. В частности, предполагается взаимодействие сторон в области разработки и внедрения энергоэффективных технологий для нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих предприятий, таких как системы утилизации тепла, частотно-регулируемые приводы и модернизированные сети электроснабжения (системы "Smart Grid"), компрессоры для наземных и морских месторождений.
Кроме того, сотрудничество предполагает участие специалистов Siemens во внедрении разработок, связанных с управлением распределительными сетями, которые используются на объектах нефтедобычи и нефтепереработки. Помимо прочего, соглашение предусматривает сотрудничество компаний в области модернизации нефтебаз и товарных парков компании, а также другие направления.