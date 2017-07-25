СМИ: 26 тыс. жителей охваченной кризисом Венесуэлы перешли границу с Колумбией

ТАСС, 25 июля. Порядка 26 тыс. венесуэльцев перешли границу с Колумбией в понедельник в районе города Кукута на северо-востоке страны.

Об этом сообщила во вторник газета El Nacional.

Издание отмечает, что большинство эмигрантов решили покинуть родину, спасаясь от разгула преступности, насилия и дефицита продовольственных и промышленных товаров. "В Венесуэле невозможно находиться, я оставил все сыну и жене, продал машину, на венесуэльские деньги ничего нельзя купить", - сказал один из тех, кто покинул Венесуэлу в поисках лучшей доли.

На протяжении последних лет Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и трехзначной инфляцией.

В текущем году ситуацию усугубили идущие с апреля крупные акции протеста против исполнительной власти, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, который контролируют его политические противники. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.