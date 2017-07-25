Додон рассчитывает встретиться с Путиным в ходе саммита СНГ в Сочи

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным осенью, на полях саммита СНГ в Сочи. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе прошедшей во вторник первой прямой линии с гражданами республики в соцсети "Одноклассники".

"Нам удалось добиться решения многих проблем в отношениях с Российской Федерацией. Это удалось благодаря моим хорошим отношениям с президентом Владимиром Путиным. Мы должны были решать и далее вопрос по мигрантам, но этому помешало решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов. Это было сделано преднамеренно, чтобы сорвать наши развивающиеся отношения с Российской Федерацией", - сказал молдавский лидер.

"Мы вернемся к этому вопросу в ходе следующей встречи с Владимиром Путиным. Если не будет раньше, то следующая встреча состоится в рамках саммита СНГ, который пройдет осенью в Сочи", - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопрос, когда молдавские граждане смогут работать в России без патента, он отметил, что это станет возможным после того, как республика станет членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Дело в том, что Молдавия, в отличие от Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, не является членом ЕАЭС. Я уже подал заявление о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Надеюсь, что уже в октябре будет принято положительное решение. Будем двигаться дальше, чтобы решить все эти вопросы", - подчеркнул Додон.