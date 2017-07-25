Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон рассчитывает встретиться с Путиным в ходе саммита СНГ в Сочи

Международная панорама
25 июля, 20:39 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, июля. /ТАСС

Игорь Додон отметил, что ему удалось добиться решения многих проблем в отношениях с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным осенью, на полях саммита СНГ в Сочи. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе прошедшей во вторник первой прямой линии с гражданами республики в соцсети "Одноклассники".

Смотрите также

Президент Молдавии осудил призывы запретить въезд в страну Дмитрию Рогозину

Додон считает, что вовлечение РФ в конфликт в Приднестровье выгодно некоторым силам Запада

Додон: вывод российских войск из Приднестровья связан с решением проблемы республики

Президент Молдавии не утвердит законопроект, ограничивающий вещание российских телеканалов

"Нам удалось добиться решения многих проблем в отношениях с Российской Федерацией. Это удалось благодаря моим хорошим отношениям с президентом Владимиром Путиным. Мы должны были решать и далее вопрос по мигрантам, но этому помешало решение правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов. Это было сделано преднамеренно, чтобы сорвать наши развивающиеся отношения с Российской Федерацией", - сказал молдавский лидер.

"Мы вернемся к этому вопросу в ходе следующей встречи с Владимиром Путиным. Если не будет раньше, то следующая встреча состоится в рамках саммита СНГ, который пройдет осенью в Сочи", - подчеркнул Додон.

Отвечая на вопрос, когда молдавские граждане смогут работать в России без патента, он отметил, что это станет возможным после того, как республика станет членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Дело в том, что Молдавия, в отличие от Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, не является членом ЕАЭС. Я уже подал заявление о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС. Надеюсь, что уже в октябре будет принято положительное решение. Будем двигаться дальше, чтобы решить все эти вопросы", - подчеркнул Додон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Источник: Берлин готовит общеевропейский ответ на поставки турбин Siemens в Крым
4
МИД РФ требует от властей Украины незамедлительно предоставить консульский доступ к Агееву
5
Сочи примет чемпионат мира по боксу 2019 года
6
Полицейские возбудили дело после ДТП на Волоколамском шоссе в Москве
7
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама