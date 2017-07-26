Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: закон о санкциях против РФ подорвет полномочия Трампа во внешней политике

Международная панорама
26 июля, 19:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июля. /ТАСС

Британская пресса акцентирует внимание на недвусмысленной попытке американских законодателей перетянуть на свою сторону "внешнеполитическое одеяло"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Подписание Дональдом Трампом билля об антироссийских санкциях подорвет полномочия президента США в области внешней политики. На этом моменте делает акцент британская пресса в своем изложении шага Палаты представителей Конгресса США, которая одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

Смотрите также

"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций США

"Белый дом не дал понять, подпишет ли Трамп окончательную версию законопроекта. Наряду с тем, что санкции станут наказанием для России, сам по себе язык, которым написан законопроект, также значительно затрудняет для Трампа смягчение карательных мер без согласия Конгресса. Законодатели употребили этот язык из-за озабоченности связями Трампа с Россией. Но Белый дом обеспокоен, что этот язык создаст прецедент, который может ограничить способность "главнокомандующего" проводить внешнюю политику", - сообщает на своем сайте газета Financial Times.

Independent также акцентирует внимание на недвусмысленной попытке американских законодателей перетянуть на свою сторону "внешнеполитическое одеяло".

Смотрите также

Что нужно знать о новых санкциях против России, обсуждаемых в Конгрессе США

Администрация Трампа стремилась изменить законопроект, а государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что эта мера не обеспечит администрацию гибкостью при взаимодействии с российскими властями. Несмотря на заявление журналистам, что Белый дом поддерживает новые санкции в отношении России, его директор по законодательным вопросам Марк Шорт заявил, что законопроект создаст "необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса", - отмечает газета.

После одобрения Палатой представителей документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса - Сенатом. Ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства
2
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
3
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
6
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама