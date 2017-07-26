СМИ: закон о санкциях против РФ подорвет полномочия Трампа во внешней политике

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ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Подписание Дональдом Трампом билля об антироссийских санкциях подорвет полномочия президента США в области внешней политики. На этом моменте делает акцент британская пресса в своем изложении шага Палаты представителей Конгресса США, которая одобрила во вторник законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
"Белый дом не дал понять, подпишет ли Трамп окончательную версию законопроекта. Наряду с тем, что санкции станут наказанием для России, сам по себе язык, которым написан законопроект, также значительно затрудняет для Трампа смягчение карательных мер без согласия Конгресса. Законодатели употребили этот язык из-за озабоченности связями Трампа с Россией. Но Белый дом обеспокоен, что этот язык создаст прецедент, который может ограничить способность "главнокомандующего" проводить внешнюю политику", - сообщает на своем сайте газета Financial Times.
Independent также акцентирует внимание на недвусмысленной попытке американских законодателей перетянуть на свою сторону "внешнеполитическое одеяло".
Администрация Трампа стремилась изменить законопроект, а государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что эта мера не обеспечит администрацию гибкостью при взаимодействии с российскими властями. Несмотря на заявление журналистам, что Белый дом поддерживает новые санкции в отношении России, его директор по законодательным вопросам Марк Шорт заявил, что законопроект создаст "необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса", - отмечает газета.
После одобрения Палатой представителей документ должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса - Сенатом. Ожидается, что верхняя палата Конгресса тоже примет этот законопроект, пользующийся на Капитолийском холме широкой поддержкой как оппозиционной Демократической, так и правящей Республиканской партии. Затем документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол президента США Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что Трамп готов подписать данный законопроект.