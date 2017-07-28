Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва приветствует шаги по разрядке обстановки вокруг Иерусалима

Международная панорама
28 июля, 20:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июля. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что главной задачей является "отказ от любых односторонних действий, которые могли бы предопределить окончательное решение основных вопросов палестино-израильского урегулирования"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В Москве приветствуют шаги по разрядке обстановки вокруг Иерусалима и святых мест этого города и призывают Израиль и Палестину отказаться от односторонних шагов. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"Вокруг Иерусалима и святых мест этого города сохраняется высокая степень напряженности, - отметили в российском дипведомстве. - Вместе с тем предпринятые в последнее время позитивные шаги по разрядке обстановки дают основания полагать, что найти решение и нормализовать ситуацию возможно. В частности, израильскими властями были отменены введенные ранее в районе святых мест Иерусалима дополнительные меры безопасности, включая демонтаж установленных металлодетекторов и камер слежения. С удовлетворением отмечаем, что это позволило верующим провести 28 июля пятничную молитву в комплексе мечети Аль-Акса - впервые после теракта 14 июля".

Смотрите также

СМИ: в Израиле уволен генерал полиции на фоне нестабильности в Иерусалиме

JPost: полиция Израиля не будет пускать на Храмовую гору мужчин младше 50 лет

СМИ: Нетаньяху впервые заявил о готовности пойти на обмен территориями с Палестиной

Генсек ООН призвал Израиль проявить сдержанность в ситуации вокруг Иерусалима

В МИД также подчеркнули, что главной задачей является "соблюдение сторонами принятых решений о возврате к статус-кво святых мест в Восточном Иерусалиме, отказ от любых односторонних действий, которые могли бы предопределить окончательное решение основных вопросов палестино-израильского урегулирования, в том числе статус Иерусалима".

Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

В четверг в молитве на территории религиозного комплекса приняли участие 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.

В пятницу израильские власти заявили о введении ограничений для допуска на Храмовую гору: полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется. Как передают арабские телеканалы, в район Старого города стянуты дополнительные силы правопорядка. По призыву движения ФАТХ и исламистов из ХАМАС палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в пятницу начали массовую акцию "Победа Аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки
2
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
3
США отказались говорить, сколько человек работает в составе американской дипмиссии в РФ
4
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
5
Что Айвазовский изобразил на картине "Девятый вал"
6
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
7
КНДР произвела пуск баллистической ракеты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама