Москва приветствует шаги по разрядке обстановки вокруг Иерусалима

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В Москве приветствуют шаги по разрядке обстановки вокруг Иерусалима и святых мест этого города и призывают Израиль и Палестину отказаться от односторонних шагов. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"Вокруг Иерусалима и святых мест этого города сохраняется высокая степень напряженности, - отметили в российском дипведомстве. - Вместе с тем предпринятые в последнее время позитивные шаги по разрядке обстановки дают основания полагать, что найти решение и нормализовать ситуацию возможно. В частности, израильскими властями были отменены введенные ранее в районе святых мест Иерусалима дополнительные меры безопасности, включая демонтаж установленных металлодетекторов и камер слежения. С удовлетворением отмечаем, что это позволило верующим провести 28 июля пятничную молитву в комплексе мечети Аль-Акса - впервые после теракта 14 июля".

В МИД также подчеркнули, что главной задачей является "соблюдение сторонами принятых решений о возврате к статус-кво святых мест в Восточном Иерусалиме, отказ от любых односторонних действий, которые могли бы предопределить окончательное решение основных вопросов палестино-израильского урегулирования, в том числе статус Иерусалима".

Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

В четверг в молитве на территории религиозного комплекса приняли участие 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.

В пятницу израильские власти заявили о введении ограничений для допуска на Храмовую гору: полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется. Как передают арабские телеканалы, в район Старого города стянуты дополнительные силы правопорядка. По призыву движения ФАТХ и исламистов из ХАМАС палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в пятницу начали массовую акцию "Победа Аль-Аксы" в знак солидарности с жителями Иерусалима.