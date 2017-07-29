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Телевидение КНДР показало видео запуска межконтинентальной ракеты

Международная панорама
29 июля, 8:22 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, июля. /ТАСС

На ролике показана транспортировка ракеты к месту проведения испытания, а также сам запуск, снятый с разных углов

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ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Центральное телевидение КНДР в субботу продемонстрировало кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14", проведенного днем ранее. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

На ролике, снятом в темное время суток, показана транспортировка ракеты к месту проведения испытания, а также сам запуск, снятый с разных углов. Продолжительность ролика примерно 45 секунд.

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Между тем после предыдущего запуска "Хвасон-14" КНДР демонстрировала кадры, снятые в том числе на камеру, установленную на самой МБР.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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