Власти Гамбурга: устроивший резню мужчина является исламистом

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Органам безопасности ФРГ было известно о том, что 26-летний беженец, устроивший в пятницу резню в супермаркете Гамбурга, был радикалом. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции сенатор по внутренним делам города Энди Гроте. Ранее на этот счет была лишь неофициальная информация.

"К настоящему моменту мы можем сказать, что, с одной стороны, мотив связан с религиозными обстоятельствами, есть исламистские мотивы. С другой стороны, есть также свидетельства психической нестабильности", - сказал Гроте. "Он был известен органам безопасности - они располагали сведениями о том, что взгляды молодого человека стали радикальными", - отметил представитель городских властей. По словам Гроте, в досье спецслужб подозреваемый был занесен "как исламист, но не как джихадист".

Ход событий

Нападение было осуществлено около 15:00 пятницы (16:00 мск) в районе Бармбек на северо-востоке Гамбурга. К супермаркету, в котором произошла бойня, исламист подъехал на автобусе, зашел внутрь, сделал покупки, оплатил их на кассе и вышел. Затем подозреваемый дождался на остановке автобуса, сел в него, но спустя секунду сразу же вышел.

После этого он вернулся в магазин, схватил с полки в отделе хозяйственных товаров нож с 20-сантиметровым лезвием и набросился на посетителей, сказала заместитель главы ведомства по криминальным делам Гамбурга Катрин Хеннингс. Как утверждают свидетели, при этом молодой человек выкрикивал фразу "Аллах акбар". Уже на улице он ранил двоих велосипедистов. Обезвредили его другие прохожие.

По уточненным данным, в результате инцидента погиб один человек, пострадали семеро.

Что известно о подозреваемом

26-летний подозреваемый при регистрации в Германии не имел при себе практически никаких документов. В ФРГ он приехал из Норвегии. Единственное, что у него было из официальных бумаг - свидетельство о рождении, из которого следовало, что родился он в ОАЭ. Именно из-за отсутствия необходимых документов немецкая сторона не могла выслать подозреваемого.

Следователи полагают, что он хотел как можно скорее получить возможность уехать на родину. Свое предположение они строят на том, что приезжий постоянно посещал ведомство по делам иностранцев и спрашивал, не пришли ли бумаги, необходимые для его депортации. В последний раз там он был за несколько дней до нападения.

Правоохранительные органы узнали о радикализации молодого человека от его соседа по приюту для беженцев: раньше он вел светский образ жизни, но в последнее время заметно изменился, якобы начал постоянно носить с собой Коран и громко зачитывать оттуда пассажи. Тревогу бил также управляющий учреждения - по его словам, приезжий начал носить исключительно религиозную одежду.

После этого гамбургская контрразведка пригласила предполагаемого радикала на собеседование. "Он прекрасно говорит на английском и шведском языках, изъясняется на норвежском и немецком, - рассказал глава городского ведомства по охране конституции Торстен Фос. - Мы заметили, что у него есть проблемы с психикой, что он был неуверен в себе. Но при этом не было свидетельств того, что от него исходит непосредственная опасность".

Расследование продолжается

Правоохранительные органы в настоящее время изучают содержимое мобильного телефона беженца, который был изъят при задержании. Следователи уверены, что действовал молодой человек один. Показаний он пока не давал, поскольку, как проинформировали правоохранители, не может этого сделать по состоянию здоровья. Расследованием будет заниматься Генеральная прокуратура ФРГ.