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КНДР пообещала жесткий ответ в случае усиления санкций со стороны США

Международная панорама
30 июля, 13:34 UTC+3 ТАСС

Ранее Вашингтон, Токио и Сеул договорились об усилении давления на Пхеньян с целью прекращения его ракетной и ядерной программ

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Материал из 1 страницы
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

© EPA/KCNA

ТАСС, 30 июля. Пхеньян ответит решительными действиями в случае, если США продолжат усиливать санкции в отношении него. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое в воскресенье опубликовало агентство ЦТАК.

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"Если Соединенные Штаты будут и дальше придерживаться политики военного авантюризма и усиления санкций в отношении нас, мы ответим на это жесткими действиями", - говорится в сообщении.

В пятницу, по данным агентства ЦТАК, КНДР провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо.

Ведомство также отметило, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

В ответ на эти действия со стороны КНДР, США и Республика Корея провели учебные пуски баллистических ракет, а американские стратегические бомбардировщики и истребители Сил самообороны Японии приняли участие в совместных учениях в районе Корейского полуострова.

Токио, Сеул и Вашингтон также договорились об усилении давления на Пхеньян с целью прекращения его ракетной и ядерной программ.

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